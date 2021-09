Ein unbekannter Mann hat am Freitagmorgen gegen 8 Uhr das Pfarrbüro in Schwarzach am Main betreten. Dort entwendete er 105 Euro aus einem Geldbeutel, teilt die Polizei mit. Eine Angestellte befand sich zum Tatzeitpunkt in der Küche, weswegen sie lediglich ein Rascheln vernahm. Durch das Fenster der Küche konnte sie den unbekannten Täter noch beobachten, wie er das Pfarrhaus verließ.

Personenbeschreibung: Der Täter war circa 55 bis 65 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte graue gelockte Haare und einen schwarzen Rucksack, der nach obenhin abgerundet war, dabei. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer (09321) 141-0.