Am Dienstag gegen 19.30 Uhr, parkte auf dem Parkplatz der Firma Kaufland Am Dreistock in Kitzingen ein 50-jähriger Kunde mit seinem Ford aus. Hierbei blieb er laut Polizeibericht offenbar an einem anderen geparkten Fahrzeug hängen. Zuhause bemerkte er, dass er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug hatte. Er verständigte anschließend sofort die Polizei. Über das von ihm beschädigte Fahrzeug konnte er keine Angaben machen.