Kitzingen vor 1 Stunde

Alexander Schuster wird stellvertretendes Vorstandsmitglied

Der Aufsichtsrat der VR Bank Kitzingen eG hat den Generalbevollmächtigten Alexander Schuster zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ernannt. Er ergänzt ab dem 1. September den Vorstand, bestehend aus Roland Köppel und Thomas Hemrich, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Seine Laufbahn in der Bankbranche begann Alexander Schuster nach der Ausbildung zum Bankkaufmann als Kundenberater in der Fürstlich Castell’schen Bank. Dort war er anschließend für mehrere Jahre in unterschiedlichen Positionen tätig.