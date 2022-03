Eigentlich war ja ein größeres Konzert geplant – und eigentlich auch schon vor fast zwei Jahren. Leider hat die Pandemie jedoch allen bisherigen Planungen und Vorbereitungen einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht und mehrere Termine mussten wieder abgesagt werden.

Aus aktuellem Anlass des Krieges in der Ukraine hat der Lions Club Kitzingen nun sein traditionelles Frühjahrskonzert kurzerhand in ein kleineres Soforthilfe-Benefizkonzert für Flüchtende aus der Ukraine und Bedürftige im Krisengebiet umgewidmet.

So haben sich unter dem Titel "Akkordeon und Saxophon, Herr Bach?" die drei hochkarätigen Musikerinnen Fanzhuohan Yang (Akkordeon), Chang Liu (Akkordeon) und Christina Bernhard (Saxophon) in der Alten Synagoge in Kitzingen zusammengefunden und Werke von Bach, Piazzolla und weiteren Komponisten einmal auf ganz andere Weise interpretiert. Wenn auch an einigen Passagen nicht unbedingt ein "leichter Musikgenuss", bot sich den begeisterten Zuhörern jedoch eine faszinierende Bandbreite dieser für ein klassisches Konzert eher untypischen Instrumente. Äußerst beeindruckend dabei die musikalische Perfektion aller drei Künstlerinnen.

"Aufgrund der aktuellen Umstände hatten wir extrem wenig Zeit, das gesamte Konzert auf die Beine zu stellen. Trotz des kurzen Vorlaufs dann doch so viele Besucher begrüßen zu dürfen, ist unglaublich!" freut sich Rudolf Ramming – der Konzertpianist und Dozent an der Hochschule für Musik in Würzburg ist als Mitglied beim Lions Club Kitzingen verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Benefizkonzerte.

Der aus den Eintrittsgeldern und weiteren Spenden erzielte Betrag wird komplett für die direkte Hilfe der unmittelbar Betroffenen der Ukraine-Krise verwendet. Zum einen wird den Flüchtenden geholfen, die hier in unseren Landkreis kommen. Mittlerweile sind das schon weit über 600 Personen, berichtet Landrätin Tamara Bischof, die dankenswerterweise spontan die Schirmherrschaft des Benefiz-Konzertes übernommen hat. Zum anderen wird direkt vor Ort im Krisengebiet geholfen: so werden gerade zwei große LKW-Lieferungen an die rumänische Grenze zur Ukraine finanziert, wo die dringend benötigten Hilfsgüter direkt an die Bedürftigen verteilt werden.

Von: Björn Keyser (PR-Beauftragter, Lions Club Kitzingen)