Der Abtswinder Weihnachtsmarkt findet nicht statt. Doch ein wenig weihnachtliches Flair soll es trotzdem geben: mit der Adventswerkstatt, einer liebgewonnenen Tradition in Abtswind.

Die Leidenschaft von Astrid Meyer und den beiden Geschenkewichteln Susanne Mann und Sigrid Stöcker sind handgemachte Schätze. Seit Jahren stellen sie diese in der Adventswerkstatt in den Kirchgaden in der Vorweihnachtszeit aus. Doch wegen Corona kann es nicht so wie in den vergangenen Jahren laufen.

Besondere Zeiten erfordern kreative Lösungen: Weil man in diesem Jahr nicht so einfach vorbeischauen kann, ist es notwendig, einen persönlichen Besichtigungstermin bei Astrid Meyer, Tel.: (09383) 6674, zu vereinbaren. Vorab kann man sich auf der Website www.abtswinder-adventswerkstatt.webnode.com informieren.

Liebevoll gefertigte Geschenkideen

Im Lichterglanz der Fachwerkscheune werden in liebevoller Handarbeit gefertigte Dekorationen und Geschenkideen angeboten: Es gibt Gestecke, Windlichter, Knopfsterne, Kerzen, Mandalas, Knopfketten, Handstulpen, Türkränze, Holzschalen, Kissen, Körbchen, Lichthäuser, Faltsterne, Gehäkeltes, Glückspüppchen, Taschen, Täschchen und Geldbeutel.

Nach der Anmeldung kann dann immer eine Person beziehungsweise eine Familie – natürlich mit Maske – die Adventswerkstatt besuchen. Möglich ist das vom 19. November bis zum 19. Dezember.