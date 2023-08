Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Presseinformation mitteilt, wird die Kreisstraße KT 24 zwischen Untersambach und Abtswind am 29.08.2023 von ca. 19:00 Uhr bis voraussichtlich ca. 24:00 Uhr kurzzeitig gesperrt.

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wurde das Bauwerk BW 322a, das die Kreisstraße KT 24 zwischen Untersambach und Abtswind über die Autobahn überführt, neu gebaut.

Das Überführungsbauwerk ist fertiggestellt. Im kommenden Arbeitsschritt werden die noch am Bauwerk angebrachten Schutzgerüste zurückgebaut. Zu diesem Zweck muss die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.