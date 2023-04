Fahrbahninstandsetzungsarbeiten erfordern die Sperrung der A7 zwischen den Anschlussstellen Marktbreit und Kitzingen in Fahrtrichtung Fulda in den Nächten von Mittwoch, den 26.4.2023, auf Donnerstag, den 27.4.2023, und von Donnerstag, den 27.4.2023, auf Freitag, den 28.4.2023, jeweils ab 20 Uhr bis ca. 6 Uhr. Das berichtet die Außenstelle Würzburg der Autobahn GmbH des Bundes.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Marktbreit auf die A7 in Fahrtrichtung Fulda auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U47 zur Anschlussstelle Kitzingen geführt.

Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Marktbreit in Fahrtrichtung Fulda und die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Ulm sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen.

Die Außenstelle Würzburg der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis sowie um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich.