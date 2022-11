A3 im Kreis Kitzingen teils gesperrt - Autobahn von Samstagabend bis Sonntagvormittag vorübergehend nicht nutzbar. Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird unter anderem das Bauwerk BW 318a, das einen Waldweg in der Gemarkung Kleinlangheim über die BAB A3 überführt, neu gebaut.

Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG erklärt, müsse zum Zweck des Abbruchs des bestehenden Bauwerks BW 318a die BAB A3 zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid vom Samstag, 19.11.2022, ca. 20:00 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 20.11.2022, ca. 10:00 Uhr, voll gesperrt werden.

Sperrung auf der A3: Autobahn zwischen Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid dicht

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U5 via Volkach, Neuses am Sand und Prichsenstadt bis zur Anschlussstelle Wiesentheid geleitet.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt / Main erfolgt an der Anschlussstelle Wiesentheid. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U94 zur Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach geführt.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.