Dettelbach vor 3 Stunden

Dettelbach: 81-Jähriger fährt gegen Laterne

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Einmündung zur Staatsstraße 2450/Am Felsenkeller in Dettelbach ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer bog hier mit seinem Pkw vom Felsenkeller kommend nach links ab.