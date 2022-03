Schwarzach vor 1 Stunde

54-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Im Einfahrtsbereich der B 22 bei Schwarzach in Richtung Volkach kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall. Eine 54-jährige Fahrerin eines Audis beabsichtigte laut Polizeibericht nach rechts in Richtung Volkach einzufahren. Hierzu hielt sie ihren Pkw an um den heranfahrenden Verkehr die Vorfahrt zu gewähren. Ein nachfolgender 55-jähriger Audi-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den stehenden Audi der Frau auf. Durch den Zusammenstoß kam es zu leichten Verletzungen bei der 54-Jährigen.