Kitzingen vor 51 Minuten

53-jähriger Radfahrer gestürzt

Am Donnerstagmittag fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem E-Bike am Unteren Mainkai in Kitzingen in Richtung Glauberstraße. Beim Überfahren der stillgelegten Bahngleise, welche noch auf der Fahrbahn verlegt sind, geriet der Radler mit dem Vorderrad in eine Gleisfuge.