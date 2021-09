Nenzenheim vor 42 Minuten

33-Jähriger landet mit Auto auf dem Dach

Am frühen Sonntagmorgen um 1 Uhr fuhr ein 33-Jähriger am Steuer eines VW von Nenzenheim in Richtung Mönchsondheim. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts ins Bankett. Dabei verlor er die Kontrolle und landete letztendlich auf dem Dach seines Pkw, nachdem er gegen eine Böschung geprallt war.