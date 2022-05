Volkach vor 51 Minuten

19 Kleinprojekte dürfen sich über finanzielle Förderung aus dem Regionalbudget freuen

Die Kommunen Markt Eisenheim, Kolitzheim, Nordheim am Main, Schwanfeld, Sommerach, Stadt Volkach und Wipfeld bilden seit Anfang dieses Jahres die neue ILE-Region "Mainschleife Plus". Dank der fachlichen und finanziellen Unterstützung, die der Region durch das Amt für Ländliche Entwicklung zugutekommt, biete sich der Mainschleife Plus künftig großes Potential, die Region fit für die Zukunft zu machen. Das geht aus einem Presseschreiben der ILE-Region hervor, der folgende Informationen entnommen sind: