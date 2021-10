Abtswind vor 30 Minuten

19 Feuerlöscher für die Feuerwehr Abtswind

Die Feuerwehr Abtswind freut sich über 19 Feuerlöscher, die ihr die Firma Kräuter Mix gespendet hat. Der betriebliche Brandschutzbeauftragte Patrick Mattle übergab die Löscher an die Kommandanten Wolfgang Kaiser und Sascha Nuß sowie Jugendwartin Ann-Kathrin Kaiser, heißt es in einer Mitteilung der Firma Kräuter Mix. Die mit Kohlendioxid befüllten Geräte wurden bislang an den beiden Firmenstandorten Abtswind und Wiesentheid für Notfälle bereitgehalten und nun gegen andere Löschmittel ersetzt. Die Feuerwehr wird die Feuerlöscher zu Übungszwecken einsetzen.