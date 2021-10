Marktsteft vor 28 Minuten

17-jähriger Kradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen bog ein 67-jähriger VW-Fahrer von der Staatsstraße 2271 nach links in den Marktstefter Traugraben in Richtung Industriegebiet ab. Dabei übersah der Mann einen aus Richtung Marktbreit kommenden, vorfahrtsberechtigten, 17-jährigen Leichtkraftradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es nahezu zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wie die Polizei schreibt.