Kitzingen vor 6 Stunden

16-jähriger Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagabend ereignete sich an der Einmündung zum Texasweg/Langemarckstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer missachtete mit seinem Pkw die Regelung "rechts vor links" und stieß laut Polizeibericht mit einem vorfahrtsberechtigten Mofafahrer zusammen.