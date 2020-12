Auf die Räder….Fertig….Los! So lautete am 1. Juni das Kommando für 14 Teilnehmer der Aktion „Gesund zur Arbeit 2020“ in der Klinik Kitzinger Land.. Von Juni bis einschließlich September galt es, den Weg zur Klinik an mindestens 30 Tagen mit dem Fahrrad oder als Fußgänger zu bewältigen. Dabei erweist sich laut einer Pressemitteilung Jahr für Jahr als größte Hürde der lange und kräftezehrende Anstieg entlang der Keltenstraße.

„Wenn der Berg nicht wäre, würden wohl mehr Kollegen bei der Aktion mitmachen. Der hat es echt in sich“, berichtet die Betriebsratsvorsitzende Barbara Leder. „Mal sehen, ob sich der aktuelle Trend zum E-Bike im nächsten Jahr positiv auf die Teilnehmerzahl auswirkt“, so Leder weiter.

Die Klinik belohnt das Engagement im Rahmen der Gesundheitsförderung mit Gutscheinen. Dazu Vorstand Thilo Penzhorn: „Wir investieren gerne in die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, ausreichend gesundes Personal zur Sicherstellung der Patientenversorgung vorhalten zu können. Zudem unterstützen wir die Kitzinger Geschäfte, indem wir Gutscheine in Form der Bekannten „Schexs in the city“ des Kitzinger Stadtmarketingvereins gekauft haben“.

Folgende Teilnehmer können sich über Gutscheine freuen: Michaela Gernert, Ulrike Kranl, Margit Roth, Gefahr Saker, Arlinda Aliu, Lutz Heyne, Jens Knopp, Vitali Poltorak, André Hain, Marion Muther, Thilo Penzhorn, Olaf Ring, Iryna Shevckuk und Artem Zhurakovskyi.