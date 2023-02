Einen sprichwörtlichen Schutzengel hatte ein Autofahrer scheinbar am Samstagmorgen, dem 11. Februar 2023, in Weißdorf (Lkr. Hof): In einer Linkskurve kam das Auto aufgrund der Straßenglätte von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Teich.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und kletterte auf das Autodach. Das berichtete News5.

Ins Eis gestürzt: Auto stürzt in Teich - Fahrer befreit sich

Von dort rettete ihn die Feuerwehr mit einer Leiter. Bei der Bergung des Autos unterstützte ein Taucher der Wasserrettung. Stefan Dietel, der Einsatzleiter der Feuerwehr Weißendorf sagte gegenüber News5: "Er hatte Glück, dass er am Rand zum Stehen gekommen ist und nicht noch unter die Eisdecke drunter gerutscht ist." Denn im vorderen Uferbereich war die Eisfläche noch recht dünn - im Gegensatz zur Mitte des Gewässers.

Auto stürzt in Teich: Fahrer rettet sich aufs Fahrzeugdach Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr hatte der Fahrer "Glück im Unglück".

Ein paar Meter weiter war die Eisschicht bereits so dick, dass er sich womöglich nicht so einfach hätte befreien können. Dietel betont die Eile, die bei solch einem Einsatz geboten ist: "Es geht hier wirklich um Sekunden. Vor allem wenn die Kleidung nass ist, wird es schnell lebensgefährlich." Sie hätten den Autofahrer an den Rettungsdienst übergeben, um den Wärmeerhalt zu sichern.

Er war lediglich unterkühlt und unter Schock, als die Feuerwehrkräfte ihn retteten. Bei der Bergung des Autos unterstützte ein Taucher der Wasserrettung.

