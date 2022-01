Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagvormittag (20. Januar 2022) auf der B15 im Landkreis Hof ereignet. Wie die Polizei in einer Erstmeldung informiert, sind auf der Bundesstraße nahe Wölbattendorf in Fahrtrichtung Hof mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden.

Es gibt mindestens zwei Verletzte. Beide sollen ins Krankenhaus gebracht worden sein - wie schwer die Verletzungen sind, ist aber noch unklar.

Unfall nach starkem Schneefall: Autos krachen auf B15 zusammen

Womöglich spielt der starke Schneefall zuvor eine Rolle bei der Unfallursache.

Der Verkehr fließt aktuell nur auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.