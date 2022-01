Am Freitag (7. Januar 2022) ist im Ortsteil Martinlamitz in Schwarzenbach an der Saale ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage mitteilte, wurde nach derzeitigem Stand eine Person leicht verletzt. Die anderen Bewohner des Hauses sollen zum Zeitpunkt des Brandes nicht da gewesen sein.

Durch das Feuer entstand sehr viel Rauch. Die Feuerwehr ist derzeit noch bei den Löscharbeiten (Stand: 13.30 Uhr). Zur Brandursache ist noch nichts genaueres bekannt. Ermittler der Kriminalpolizei sind bereits vor Ort. Momentan sei es aber noch nicht möglich, das Innere des Gebäudes zu betreten.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.