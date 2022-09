Hof vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Konnte nicht rechtzeitig bremsen: Wohnwagen touchiert 8-Jährigen auf dem Schulweg

In dieser Woche hat die Schule wieder begonnen. Autofahrer müssen deshalb am Morgen und Nachmittag besonders aufmerksam sein. Denn ein Unfall ist schnell passiert - so wie am Donnerstag in Hof.