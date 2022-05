Das Rehauer Stadtfest am 2. Juli 2022, wartet mit vielen Angeboten und Attraktionen auf seine Besucher, verkündet die Stadt Rehau. Das bunte Bühnenprogramm am Nachmittag, findet seinen Höhepunkt mit dem Hauptact am Abend. Die Firma Rehau präsentiert die „ABBA Tribute-Show – One Night with ABBA“. Im Anschluss ab ca. 23.30 Uhr wird DJ Belvedere dem Publikum noch einmal so richtig einheizen.

Auch die kleinsten Besucher kommen nicht zu kurz. Die Firma Lamilux präsentiert am Maxplatz ein Kinder-Erlebnis-Paradies in Zusammenarbeit mit der Firma Donei. Von der klassischen Kindereisenbahn bis hin zum Human-Kicker ist für jeden etwas dabei.

Ganz besonders freut sich die Stadt in diesem Jahr auf einen prominenten Gast zum Rehauer Stadtfest. Sternekoch Alexander Herrmann erhält im Rahmen des Stadtfestes die „Goldene Kartoffel“. Für die Jugend gibt es ein Programm aus Fahrgeschäften, guter Musik und sportlichen Aktivitäten.

Auch die Auto-Interessierten kommen mit verschiedenen Fahrzeugausstellungen auf ihre Kosten, so die Stadt Rehau. Das Programm gestaltet sich wie folgt:

Open-Air Bühne am Maxplatz:

10.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung durch 1. Bürgermeister Michael Abraham

10.30 Uhr Verleihung der Verdienstnadel an Pfarrerin Marion Krüger.

11.30 Uhr Verleihung der Goldenen Kartoffel an Alexander Herrmann

12.15 Uhr Musikverein Rehau 1979 e.V.

13.30 Uhr Schlesische Volkstanzgruppe

14.00 Uhr Kindergarten St. Josef

14.30 Uhr Gemeinschaftstanz der Fastnachtsfreunde Rehau

15.45 Uhr Präsentation der Königinnen

20.30 Uhr Präsentation des Abendprogramms durch Firma Rehau

21.00 Uhr ABBA-Tribute-Show “One Night with ABBA”

23.30 - 1.00 Uhr DJ Belvedere Stefan Hoffmann

Programm Stadtfest:

11.00 Uhr Vorführungen der Minis RSC Rehau e.V.

13.00 Uhr Vorführungen der Minis RSC Rehau e.V.

14.30 Uhr REH Loaded am Wallgarten

15.00 Uhr Badewannenrennen Jugendstadtrat

Atelier an den Marktwiesen:

12-18 Uhr: Handmade-Markt mit Strandcafé an der Schwesnitz

· 6gradcooler verwöhnt mit bestem Kaffee

· JuKu-Mobil bietet eine bunte Mitmach-Aktion

· Lachmonster haben viele schöne Sachen im Gepäck

· art by cs bringt ihre fröhliche Kunst mit

· Kunztstueck verzaubert mit Schmuck und Kunst

· Drathina bietet Drahtschmuck, Taschen, Stoffkörbe sowie Deko

· And Sons by Kalos Lederwaren kommen mit Charakterstücken, ehrlichen, robust und schön

· Phillona bringt Stoffe und Selbstgenähtes für Babys mit

· Ornament macht mit Hand und Herz Schmuck und Deko

Ab 20:00 Uhr: DJ Belvedere legt auf

Für sommerlich, leichtes Essen ist ganztägig gesorgt. Für die Besucher*innen aus den Ortsteilen und Nachbargemeinden fährt der Hofer Landbus zum Stadtfest bis 1 Uhr.

