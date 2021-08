In Oberfranken wollte ein Jugendlicher auf der Flucht vor einer Drogenkontrolle durch einen Bach entkommen und ist dabei gescheitert. Polizeibeamte hatten in Rehau (Landkreis Hof) am späten Samstagabend im Stadtzentrum eine Gruppe junger Männer kontrollieren wollen, als einer davonlief und in die nahe Schwesnitz stieg.

"Allerdings scheiterte sein Versuch durchs kühle Nass kläglich und seine Kumpels mussten ihn aus dem Bach bergen", sagte ein Polizeisprecher. Nachdem der 17-jährige Flüchtige wieder auf trockenem Fuß stand, fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana in seinem Rucksack.

Der Heranwachsende erhielt eine Anzeige, ehe ihn seine Erziehungsberechtigten abholten.

Vorschaubild: © Robert Michael