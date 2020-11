Oberkotzau vor 1 Stunde

Unfall

Anwohner durch lauten Knall geweckt - unbekannter Autofahrer hinterlässt Chaos im Kreis Hof

Ein Unbekannter BMW-Fahrer verliert in Oberkotzau in der Nacht zum Sonntag die Kontrolle über seinen Wagen und verursacht Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.