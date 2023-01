Im Alter von 96 Jahren verstarb am 30. Dezember Elias Friedrich, zuletzt Dekan des Dekanatsbezirks Naila von 1972 bis 1990. Das teilt die Regionalbischöfin und Oberkirchenrätin im Kirchenkreis Bayreuth Dr. Dorothea Greiner mit. Im Ruhestand lebte er gemeinsam mit seiner Frau in Kulmbach und die letzten Jahre im südlichen Bayerischen Wald.

Vor seiner Tätigkeit in Naila war der 1926 in Bayreuth geborene Elias Friedrich Pfarrer in Sulzbürg/Oberpfalz (1954-1960) und in Pfarrkirchen (1961-1972). Seinen Dienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hatte er im Jahr 1950 als Stadtvikar in Forchheim begonnen.

Regionalbischöfin Dorothea Greiner: „Elias Friedrich lebte in großer Liebe zu Jesus Christus. Aus dieser tiefen Verbindung zu Christus schöpfte er Kraft für seinen Dienst. Er führte Menschen unterschiedlicher Frömmigkeitsstile versöhnend zusammen. In seiner stillen und bescheidenen Art hat er als Pfarrer und als Dekan Vieles ohne Aufhebens aufgebaut und auf den Weg gebracht. So hatte er entscheidenden Anteil an der Errichtung des heilpädagogischen Kinder- und Jugenddorfs des Diakonischen Werkes Martinsberg im Jahr 1981. Wir sind Elias Friedrich von Herzen dankbar, dass er seit seiner Ordination am 1. April 1951 sein Leben in den Dienst der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums gestellt hat. Wir loben Gott für alles, was er durch Elias Friedrich zum Wohl und Heil der Menschen getan hat. Wir vertrauen ihn und seine Familie dem für uns gestorbenen und auferstandenen Christus an.“

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Mittwoch, 11. Januar 2023, um 14.30 Uhr auf dem Stadtfriedhof Kulmbach statt. Sie wird durch Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Dekan Andreas Maar gestaltet.