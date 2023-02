Ein 26-Jähriger war gerade von Konradsreuth in Richtung Leupoldsgrün unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Schuld an dem Vorfall waren laut Polizeiinspektion Hof "Reifen mit nur wenig Profil in Kombination mit Schneefall". Der Unfall ereignete sich kurz nach 15:30 am vergangenen Montag (6. Februar 2023).

In einer Linkskurve geriet der Fahrer auf der winterglatten Fahrbahn mit seinem Auto ins Schleudern und stieß mit dem Wagen eines 58-Jährigen zusammen. Danach kamen beide Fahrzeuge stark beschädigt auf und neben der Fahrbahn zum Stehen.

Reifen waren schuld am Unfallverlauf

Wie die Polizisten bei der Unfallaufnahme feststellten, war es um die Reifen des 26-Jährigen nicht gut bestellt. Das stark abgefahrene Profil erklärte den Unfallverlauf.



Beide Fahrer mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Auch die Beifahrer des 58-Jährigen untersuchte vorsorglich ein Arzt.

Zur Bergung der massiv beschädigten Autos kamen Abschleppdienste zur Unfallstelle und luden die Wracks auf. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Nun muss sich der 26-Jährige laut der Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung vor der Justiz verantworten.

