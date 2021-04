Kleinschwarzenbach reißt Häuser ab - Dorferneuerung soll im Zentrum stattfinden: In Kleinschwarzenbach sind die Abrissarbeiten in vollem Gange und damit nimmt auch die Dorferneuerung Fahrt auf. Mehrere Gebäude müssen weichen, damit die Gestaltung eines zentralen Dorfplatzes vorgenommen werden kann. Durch den Abbruch wird zudem der Blick auf das historische Weberhaus frei, das somit besser von der Öffentlichkeit wahrgenommen und an die Ortsmitte angebunden wird. Das teilt die Stadt Helmbrechts mit.

Im Zuge der Dorferneuerung wird außerdem das alte Schulhaus, das bereits jetzt von verschiedenen Vereinen genutzt wird, zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut und es wird eine Fußgängerquerung in der Dorfmitte erstellt werden. Der Dorfplatz soll vor allem durch einen Spielplatz, Sitzgelegenheiten und WC-Anlagen zum zentralen Anlaufpunkt im Ort werden.

Kleinschwarzenbach: Gehweg-Bau führt zu Verkehrsbehinderungen

Auch Privatmaßnahmen im Zuge der Dorferneuerung werden mit einer Förderung unterstützt. Genauere Informationen dazu erteilen das Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg und das Stadtbauamt Helmbrechts.

Zeitgleich zum Beginn der Arbeiten in der Ortsmitte werden die Gehwege entlang der Durchfahrtsstraße angelegt, wodurch mit Behinderungen im Straßenverkehr gerechnet werden muss. Ebenfalls beginnen in Kürze die Kanalbauarbeiten in der Schwarzenbacher Straße, auch hier wird es zu Beeinträchtigungen kommen, für die bereits im Vorfeld um Verständnis gebeten wird. Den Anwohnern der Schwarzenbacher Straße wird aber vor Beginn der Maßnahmen noch ein ausführliches Informationsschreiben zugehen.