Hof: Wie wird das Bahnhofsviertel für Jugendliche attraktiver? Ideen bei Neon-Party bewertet

Wie die Stadt Hof berichtet, fungierte der Wittelsbacherpark kürzlich als Veranstaltungsort für eine futuristische Neon-Party geplant von den Pioneers of Tomorrow, einer Gruppe Jugendlicher aus dem Bahnhofsviertel. Das utopische, Cyberpunk-inspirierte Science-Fiction-Spektakel bestand aus verschiedenen Workshops, musikalischem Rahmenprogramm und einer Lichtshow. Auch verschiedene analoge sowie digitale Quests konnten absolviert werden.

Beim Dream Coder konnten sich die Jugendlichen kreativ ausleben und ihren Gedanken zum Bahnhofsviertel und was dort alles möglich ist freien Lauf lassen. So entstand ein buntes Mindboard ergänzt mit Fotos aus der originellen Fotobox. Den perfekten Tag im Bahnhofsviertel würden die jungen Menschen auf einem Sportplatz verbringen: Von Golf über Fußball bis hin zu Boxen soll alles parallel möglich sein. Nebenan wäre eine Gaminghalle, die Laser Tag, Kicker und vieles mehr beinhaltet, gewünscht. Der Abend würde mit einem Open-Air-Kino abgerundet. Virtuell konnten die Besucher mit einem digitalen Zeitkonto bestimmen, in welche Vorhaben sie wie viel Zeit investieren würden.

Im Digital District wurde es schon konkreter: Mittels kleiner Häuser und Bausteine konnte ein Miniatur-Bahnhofsviertel ausgestaltet werden, um herauszufinden, wo Angebote fehlen. Auf der futuristischen Karte konnte das Bahnhofviertel beliebig mit Ideen erweitert werden. Virtuell konnten die Besucher verschiedene Orte im Bahnhofsviertel bewerten. Dabei wurde abgefragt, ob sie sich an den Orten gerne aufhalten und ob sie sich dort sicher fühlen. Hierbei kam heraus, dass das Bahnhofsviertel mit einem Calisthenics Park, einem Beachvolleyball-Feld, einer Tischtennisplatte, einem Jugend-Café und einer Diskothek für Besucher ab 16 Jahren ergänzt werden könnte.

Bei der Crypto Station konnten die jungen Menschen mittels fluoreszierender „Pioneer Pounds“ in einem Schwarzlichtzelt konkret bestimmen, in welche Ideen sie 150.000 € investieren würden. Die Gelder wurden virtuell für ein sauberes Bahnhofsviertel, ein Outdoor Gym, ein Konzert vom Lieblingskünstler und für Frieden aufgewendet.

Darüber hinaus gab es noch viele weitere Attraktionen, wie die Manga Ecke, eine Neon-Schmink-Ecke, VR-Brillen, ein Future-Lab sowie ein Wunschkonzert mit DJ 2Face und DJ 028.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer Abstimmung am Abend. Via Applaus wurde das Angebot ausgewählt, welches den meisten Zuspruch erhielt. Gewonnen hat der Vorschlag, ein Open-Air-Kino für Jugendliche in Hof zu verwirklichen.

Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlte der Wittelsbacherpark in buntem Licht. Zudem gab es einen ganz besonderen Ausklang des Abends: Bei einer atmosphärischen Lasershow konnte zu elektronischen Klängen eine bunte Welt aus Lichtern bestaunt werden.

Das nächste Treffen der Pioneers of Tomorrow findet am Dienstag, 13. Juni, um 18 Uhr im Jugendzentrum Q statt. Auch neue Anwärter sind ganz herzlich willkommen. Bei leckerer Pizza plant die Gruppe, wie sich ein Open-Air-Kino in Hof umsetzen lassen könnte.