Weihnachtsmarkt 2020 trotz Corona: Der Hofer Weihnachtsmarkt findet auch dieses Jahr wieder statt. Vom 23. November bis 23. Dezember öffnet der Markt in der Hofer Innenstadt seine Pforten für Besucher. Wegen des Coronavirus wird es dieses Jahr einige Änderungen geben.

So müssen die Besucher heuer etwa auf die beliebte Skihütte verzichten. "Partys passen einfach nicht mit dem Corona-Konzept überein", erklärt Martin Fuhrmann, Organisator des Weihnachtsmarktes, inFranken.de. Der Betreiber könne die Hütte leider nicht wirtschaftlich rentabel betreiben. An ihrer Stelle wird dieses Jahr die Glühwein-Pyramide am Oberen Torplatz stehen. Auch das Rahmenprogramm fällt dieses Jahr aus. "Leider kann es keinerlei Veranstaltungen geben - auch kein Kinderprogramm", so Fuhrmann. Die Gesundheit gehe hier einfach vor.

Weihnachtsmarkt in Hof: 40 Buden und "immer in Bewegung bleiben"

Trotzdem soll es auch dieses Jahr weihnachtlich werden in der Innenstadt. Wie im vergangenen Jahr wird es wieder 40 Buden geben. "Nach heutigem Stand sind fast alle wieder dabei. Nur zwei neue Buden wird es geben", sagt Fuhrmann. Keiner der geplanten Budenbetreiber habe bisher abgesagt. So viele Stände seien trotz Corona problemlos möglich. "Wir haben die Verweil-Hütten abgeschafft. Dadurch gibt es mehr Platz und die Buden können Corona-konform vier Meter voneinander entfernt sein", so Fuhrmann.

Außerdem werden die Essensbuden nach außen zu den Geschäften der Innenstadt gedreht. So sollen Staus in den Budenstraßen vermieden werden. "Wenn Leute also an einer Essensbude anstehen, dann stehen sie nicht in der Marktstraße direkt, sondern etwas außerhalb", kommentiert Fuhrmann das Konzept. Abstandsregeln können so leichter eingehalten werden.

Maskenpflicht wird es nur an den Essensständen und Marktbuden geben. Wer sich im 1,5-Meter-Radius um einen Stand befindet, muss die Maske tragen. Beim Schlendern über den Weihnachtsmarkt herrscht hingegen keine Maskenpflicht. Auch Alkohol wird ausgeschenkt, dieses Jahr allerdings nur bis 19 Uhr. Damit sich das Geschehen um diese Stände entzerrt, wird es die Glühwein-Pyramide am Oberen Torplatz und eine Feuerzangenbowle bei der Marienkirche geben. Hier können sich die Besucher besser verteilen. Getränke wird es ausschließlich aus Pappbechern geben.

Branche hat "sehr gelitten": Weihnachtsmarkt als "Rettungsanker"

"Generell ist Bewegung das Schlüsselwort", sagt Fuhrmann. Grüppchenbildung oder Menschenmassen sollen so vermieden werden. Es wird auch einen Sicherheitsdienst geben, der auf die Einhaltung des Hygienekonzepts achtet.

Der Organisator des Hofer Weihnachtsmarktes freut sich trotz allem auf die bevorstehende Zeit: "Für uns ist der Weihnachtsmarkt unser Rettungsanker. Unsere Branche hat unter der Corona-Krise sehr gelitten."

Auch der Nürnberger Christkindlesmarkt soll trotz Corona-Krise stattfinden. Allerdings wird er in diesem Jahr anders ablaufen als sonst.