Mann zwei Wochen lang vermisst - Polizei Hof bittet um Hinweise: Der Aufenthalt eines Polen, der Mitte August in Hof aus einem Fernreisebus aussteigen musste und seit dem verschwunden war, ist geklärt. Darüber informiert die Polizeiinspektion am Mittwoch (7. September 2022) die Bevölkerung und bedankt sich.

Der Vermisste meldete sich am Dienstag (6. September 2022) telefonisch bei seiner Schwester in Polen. Er befindet sich in einer karitativen Einrichtung in Schwandorf und ist soweit körperlich wohlauf. Mitte August war er aus einem Fernbus gestiegen und anschließend spurlos verschwunden.

Hof: Vermisster ist zwei Wochen verschwunden - und ruft dann seine Schwester an

Kollegen der Polizeiinspektion Schwandorf überzeugten sich persönlich von seinem unversehrten Zustand. Somit kann die Suche nach dem Mann eingestellt werden.

Die Polizeiinspektion Hof bedankt sich rechtherzlich für die Mitwirkung der Bevölkerung.

