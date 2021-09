Mit insgesamt 36 Händlern, Gastronomen und Schaustellern wird der traditionelle Hofer Herbstmarkt die gesamte Kernstadt von der Hofer Altstadt und dem oberen Tor über die Karolinenstraße, die Ludwigstraße bis in den Innenhof des Hofer Rathauses bespielen. Dies teilt die Stadt Hof mit. In diesem Bereich kommt der verkaufsoffene Sonntag hinzu. Auf dem angefügten Bild sind alle Teilnehmer mit Standort aufgelistet. Die Marktzeiten sind am Samstag, den 25. September von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag, den 26. September von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag beginnt um 13:00 Uhr und dauert ebenfalls bis 18:00 Uhr.

In der Rathaus-Tiefgarage kann an diesem Wochenende kostenlos geparkt werden. Bitte beachten: Der Flohmarkt hat noch Plätze frei. Anmeldung bei Siegfried Krauß, Telefon 0170/9232774, siegfried.krauss@gmx.de

Kostenlose Impfaktion im neuen technischen Rathaus

Leider wird es für die Hofer Bürger keine Möglichkeit geben, das neue technische Rathaus zu besichtigen. Denn: Im Erdgeschoss richtet die Stadt Hof für das Wochenende ein Impfzentrum ein. Jeweils von 13 bis 17 Uhr werden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und – je nach Verfügbarkeit – Johnson & Johnson zur Verfügung stehen. Zweitimpfungen im Falle von Biontech/Pfizer werden im Impfzentrum in Helmbrechts, Gustav-Weiß-Str. 7 durchgeführt oder können gegebenenfalls auch beim Hausarzt erfolgen. Mitzubringen sind ein gültiges Ausweisdokument und falls vorhanden der Impfpass.

Keine Corona-Auflagen auf dem Hofer Herbstmarkt

Für die Besucher gelten keine speziellen Regelungen, der Besuch des Marktes ist an keine Auflagen mehr gebunden. Es gibt noch einzelne Auflagen für die Durchführung des Marktes, so kann beispielsweise ein umfangreiches Rahmenprogramm noch nicht angeboten werden. Diese Auflagen haben aber keine Auswirkungen auf die Marktbesucher. In den Einzelhandelsgeschäften, auch beim verkaufsoffenen Sonntag, gelten aber die normalen, dort gültigen Regeln.