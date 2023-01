Am frühen Donnerstagvormittag (26. Januar 2023) hat die Polizei in der Fabrikzeile in Hof eine umfangreiche Übung abgehalten.

Am Eingangstor des leerstehenden Fabrikgebäudes warnte die Polizei mit einem Schild vor "Schüssen mit Platzpatronen und anderen Geräuschkulissen".

Polizeieinheit trainiert in Hof "lebensbedrohliche Einsatzlagen" - "man muss vorbereitet sein"

"Das Ziel der Übung war das Trainieren von lebensbedrohlichen Einsatzlagen", erklärt Pressesprecher Rainer Erfurt vom Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de. Beispielhaft für solche Szenarien seien beispielsweise Amokläufe, Terroranschläge, Geiselnahmen oder Messerattacken: "Auch wenn man hofft, dass so ein Ernstfall nicht eintritt, muss man darauf vorbereitet sein. Deshalb trainiert die Polizei solche Szenarien in regelmäßigen Abständen", so Erfurt.

Die beteiligte Einheit sei ein sogenanntes "Ergänzungsteam" aus Bayreuth gewesen, das in Hof speziell für Einsätze in Innenräumen geübt habe. Wie viele Polizisten genau an der Übung beteiligt waren, kann Erfurt mit Verweis auf die "hohe Sensibilität" der Informationen nicht verraten.

Dasselbe gelte für die verwendeten Waffen, allerdings habe es sich dabei teilweise um "schwereres Gerät" gehandelt. Am Nachmittag sei die Übung schließlich wieder beendet worden.

