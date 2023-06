Am Montag, 05. Juni 2023, findet der 591. Hofer Schlappentag mit Festumzug statt. Wie die HofBus GmbH erklärt, wird von 08.30 bis 11.00 Uhr deshalb der Busbahnhof am Sonnenplatz nicht angefahren. Der letzte Bus fährt um 08.30 Uhr vom Sonnenplatz ab, im Anschluss dient die Haltestelle Bergstraße bis 11.00 Uhr als Ersatzhaltestelle. Die Haltestellen in der Ludwigstraße, am Oberen Tor und am Kurt-Schumacher-Platz werden stadtauswärts ebenfalls nicht angefahren.

Die Linie 12 bedient nur den Streckenabschnitt zwischen Bergstraße und Wölbattendorf. Die letzte Abfahrt am Schloßweg ist um 07.54 Uhr.

Ab 11.00 Uhr fahren alle Busse wieder die reguläre Strecke über den Busbahnhof am Sonnenplatz. Neben den oben genannten Behinderungen kann es auch auf anderen Linien zu Verspätungen oder Fahrtausfällen kommen.