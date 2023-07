Hof: Salmonellen-Fund bei Metzgerei - Missverständnis sorgt für Rückruf-Aktion

Hof: Salmonellen-Fund bei Metzgerei

95 Prozent der Charge konnten zurückgehalten werden

Zwei Filialen haben betroffenes Produkt verkauft

In zwei Filialen der Metzgerei Albert Schiller - die Filiale in der Ludwigstraße, Hof und die Filiale im Marktkauf, Hof - wurde am Samstag (22. Juli 2023) ein Produkt verkauft, bei dem Salmonellen nachgewiesen worden waren. Die Firma hat daraufhin eine Rückruf-Aktion gestartet. Weitere Nachrichten aus Hof und der Region findest du hier.

Salmonellen bei Metzgerei Schiller: "95 Prozent der Charge sind nicht in den Verkauf gelangt"

Bei Eigenkontrollen wurden in der Rindfleischwurst der Metzgerei Salmonellen nachgewiesen: "Wir haben uns vor längerer Zeit dazu entschieden, Eigenkontrollen durchzuführen, um die Qualität unserer Produkte sichern zu können. Bevor wir keine Rückmeldung haben, ob die Produkte in Ordnung sind, werden sie nicht verkauft", erklärt Albert Schiller gegenüber inFranken.de. Doch diesmal habe sich die Bestätigung der Qualität um einen Tag verspätet, weshalb es zu einem Missverständnis gekommen sei.

"Wir haben erst am Samstag die Rückmeldung bekommen, dass in der Rindfleischwurst Salmonellen nachgewiesen worden waren, konnten aber glücklicherweise noch dafür sorgen, dass 95 Prozent der Charge nicht in den Verkauf gelangt sind." Lediglich sechs Kilogramm der Rindfleischwurst, in der Salmonellen gefunden wurden, seien in den Verkauf gekommen. Alle anderen Produkte seien auch untersucht worden und völlig ungefährlich, so Schiller.

Wer also am Samstag (22. Juli 2023) eine Rindfleischwurst gekauft habe, könne diese - auch ohne Vorlage des Kassenbons - zurückbringen und sich den Preis erstatten lassen. Salmonellen können nach Verzehr zu Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen führen, allerdings kann Albert Schiller seine Kunden beruhigen: Es sei nur eine geringe Menge an Salmonellen gefunden worden, deswegen geht er davon aus, dass von der betroffenen Rindfleischwurst keine Gesundheitsgefahr ausgehe.

