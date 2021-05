Im Schulbeet des Schillergymnasiums in Hof tut sich was und das im Distanzunterricht: Die Mitarbeiterinnen der Offenen Ganztagsschule (OGS) haben das Schulbeet neu gestaltet und wollen ihre Schülerinnen und Schüler überraschen, sobald wieder Präsenzunterricht möglich ist. Das teilt die Stadt Hof in einer Pressemitteilung mit.

Normalerweise gärtnern schon seit einigen Jahren, die Schülerinnen und Schüler in dem kleinen Beet im Schulhof. Dort werden Erdbeeren, Kräuter, Tomaten, Erbsen, Bohnen, Zwiebeln und verschiedene Blumen angepflanzt.

Jugendliche für Freude an der Gartengestaltung, Pflanzenwachstum, Beetpflege, Ernte und Lebensmittelverarbeitung zu begeistern, ist auch ein Ziel der Offenen Ganztagschule und ihren Mitarbeiterinnen, die bei der VHS Hofer Land angestellt sind.

Das Schiller Gymnasium ist Umweltschule, das Angebot der OGS fügt sich somit in das Konzept mit ein. Bewegung an der frischen Luft, Sensibilität für Umweltthemen, Raumdekoration mit frischen Schnittblumen, Spaß am Kochen und Backen seien viele Freizeit- und Lernaktivitäten, die automatisch durch ein Gartenbeet entstehen.

Damit auch dieses Jahr die Pflanzperiode ausgenutzt werden kann, wurden zusätzlich zwei kleine Hochbeete aufgestellt und Minibäumchen angepflanzt. Die Mitarbeiterinnen der OGS seien voller Vorfreude auf diese Zeit: „Wir werden das Gartenbeet gut pflegen und freuen uns schon auf die Ernte im Sommer und Herbst.“ Dann hoffentlich auch mit den Schülerinnen und Schülern des Schillergymnasiums, heißt es.