Schwere Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag (08.05.2022) eine 36-jährige Radfahrerin bei einem Sturz in Hof zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus, berichtet die Polizei am Montag.

Gegen 17 Uhr war die Frau mit ihrem Mountainbike zusammen mit ihrer Familie auf einer Wiese in Richtung Krötenhofer Weg unterwegs. Aus unbekannter Ursache stürzte sie auf der abschüssigen Strecke und zog sich Kopfverletzungen und Schmerzen am rechten Bein zu. Sie trug keinen Helm und war an der Unfallstelle teilweise nicht ansprechbar.

Vorschaubild: © Alexander Mengel (Symbolbild)