Durch eine Passantin wurde die Polizeiinspektion Hof am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr über Hilfeschreie aus einer Wohnung in der Marienstraße informiert.

Vor Ort kam den eingesetzten Beamten an dem Mehrfamilienhaus ein merklich angetrunkener und aggressiver 19-Jährige entgegen. Während ihn eine der Streifen in Schach hielt, klärten die restlichen Polizisten den Sachverhalt in der Wohnung ab.

19-Jähriger bedroht Schlagring

Wie sich herausstellte, befand sich der 19-Jährige zu Besuch in der Wohnung und bedrohte die Anwesenden durch Vorzeigen eines Schlagrings und eines Schraubenschlüssels, sowie verbal mit dem Tod. Beide Gegenstände stellten die Beamten sofort sicher.

In der Folge erteilten ihm die Polizisten nach der Personalienfeststellung einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. Da der 19-Jährige angab, sich nicht daran halten zu wollen, weshalb eine Ingewahrsamnahme unumgänglich war. Zudem beleidigte er die Beamten durchweg mit diversen Kraftausdrücken.

Nach Ankündigung des Gewahrsams versuchte der junge Mann plötzlich zu Fuß zu flüchten. Deswegen hielten ihn die Beamten fest und es entstand ein Gerangel, bei dem der 19-Jährige immer wieder versuchte, die Beamten in den „Schwitzkasten“ zu nehmen. Einer Beamtin schlug er außerdem mit der flachen Hand ins Gesicht. Schließlich konnte der Übeltäter mit vereinten Kräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Drei Polizisten zogen sich dabei Abschürfungen und leichte Prellungen zu.

Polizisten bei Auseinandersetzung verletzt

Schließlich verbrachte der 19-Jährige die Nacht in der Gewahrsamszelle. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung strafrechtlich verantworten.