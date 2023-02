Die Hofer Jugendlichen könnten weiterhin günstig Taxi fahren und kommen damit sicherer daheim an, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hof. Vertreter von vier Logistikfirmen sind der Bitte der Hofer Oberbürgermeisterin gefolgt und beteiligen sich am „Fifty-Fifty-Taxiprojekt“ der Stadt Hof. Die Contargo Combitrac GmbH, Spedition Leupold, Amazon und Dachser unterstützen die Initiative.

Wie die Stadt Hof erklrt, startete das Projekt als Probebetrieb im März 2022 und wurde wegen der guten Resonanz bei den Jugendlichen zweimal verlängert. Aufgrund der Haushaltslage –das Angebot ist eine freiwillige Leistung der Stadt – stand das Projekt vor einem möglichen Aus.

„Dank der finanziellen Unterstützung durch die Logistiker ist das ‚Fifty-Fifty-Taxi‘ bis zum Jahresende gesichert“, freut sich OB Eva Döhla. „Das entlastet einerseits die betroffenen Eltern vom Fahrdienst und sorgt andererseits für eine sichere und unfallfreie Heimfahrt nach dem Kneipen- oder Kinobesuch. Die positive Wirkung ist somit generationsübergreifend.“

Das Projekt hat aus Gründen der Verkehrssicherheit gerade für junge Menschen eine große Bedeutung.

Beim „Fifty-Fifty-Taxi“ müssen die Fahrgäste im Alter zwischen 16 und 27 Jahren nur die Hälfte des Fahrpreises im Stadtgebiet zahlen, die andere Hälfte übernimmt die Stadt Hof.

Das Angebot gilt von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie an den Vorabenden vor gesetzlichen Feiertagen zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr.

Bei Fahrten in den Landkreis vergütet die Stadt einen Pauschalbetrag von 8 €.