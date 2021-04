Senior mit perfider Masche um Geld betrogen: Der Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Straße „Südring“ in Hof erhielt am Montagvormittag (26. April) einen Telefonanruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Der Anrufer behauptete, die Tochter des Seniors habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem die Mutter zweier Kinder getötet worden sei. Weiterhin führte der Anrufer aus, dass für die Freilassung der Tochter eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages erforderlich sei. Nachdem der überrumpelte Senior einen geringeren, zu Hause verfügbaren Geldbetrag genannt hatte, wurde ihm eine „Kollegin“ des vermeintlichen Polizisten zur Abholung angekündigt.

Senior um Geld betrogen: Polizei bittet um Mithilfe

Bis dahin hielt der Anrufer den betagten Mann ohne Unterbrechung am Telefon. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr ging das Opfer dann mit der Bargeldsumme in der Plastiktüte zur Eingangstüre des Einfamilienhauses und übergab sie an eine unbekannte Frau, die wortlos damit verschwand.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

zirka 30 Jahre alt

geschätzte 170 Zentimeter groß

trug schwarze Kleidung

hatte eventuell eine Kopfbedeckung auf

Die Kriminalbeamten fragen nun die Bevölkerung:

Wer hat am Montag, etwa zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, Wahrnehmungen in der Straße „Südring“, zwischen der Wilhelm-Kohlhoff-Straße und dem Krötenhofer Weg, gemacht?

Wem ist die oben beschriebene Frau aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Nummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.

So erkennen Sie Betrüger am Telefon

Die Oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps. Informieren Sie bitte auch Ihre älteren Verwandten und Bekannten:

Lassen Sie sich von einem Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgibt, den vollständigen Namen, die Telefonnummer und die Dienststelle geben. Legen Sie danach auf und rufen Sie selbst bei der Polizeidienststelle an und lassen Sie sich den Einsatz bestätigen.

Die echte Polizei wird niemals am Telefon nach Ihren finanziellen Verhältnissen fragen oder Geld fordern.

Geben Sie keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich eine Person am Telefon als Verwandter oder Bekannter ausgibt, sich selbst nicht mit Namen meldet und Geldforderungen stellt.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen – auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten oder Amtspersonen handeln.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt – Notruf: 110.

Vorschaubild: Julian Stratenschulte/Symbol