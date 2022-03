Der Helmbrechtser Wochenmarkt geht in die neue Saison und findet ab sofort wieder dienstags von 8 bis 13 Uhr am Brauer`s Parkplatz statt. Neben den bekannten Händlern, die frisch gegrillte Bratwürste, Pflanzen und Obst sowie Kartoffeln und weitere Spezialitäten vom Bauernhof anbieten, werden auch regelmäßig Delikatessen aus Südtirol und Gewürze angeboten, so die Stadt Helmbrechts.

Mit dem Beginn der neuen Marktsaison endet auch gleichzeitig die Dienstzeit von Reiner Hoffmann als Marktmeister der Stadt Helmbrechts. Nach 31 Jahren, in denen er für die Stadtverwaltung in der Kämmerei tätig war, verabschiedet er sich Ende März in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Tätigkeit als Kreisbrandrat des Landkreises Hof führt er noch bis zum Frühjahr 2023 aus.

Der zweite Bürgermeister Robert Geigenmüller dankte Reiner Hoffmann für seine Arbeit und den Einsatz für die Stadt Helmbrechts: „Lieber Reiner, ich danke dir für dein großes Engagement für die Stadt, den Landkreis und natürlich für die Feuerwehr!“ Insbesondere die Wochen- und Themenmärkte haben sehr von der beliebten Persönlichkeit Hoffmanns und seinen guten Kontakten zu den Fieranten profitiert, so der zweite Bürgermeister weiter.