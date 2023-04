Die 5 besten Bars und Kneipen in Hof

Vom Irish Pub bis zur Sportsbar: Hof beheimatet Bars verschiedener Art

In dieser Rangliste ist für jeden etwas dabei

Verbringen deinen Abend mit Freunden oder lerne neue Menschen kennen

In Hof hast du eine große Auswahl an unterschiedliche Kneipen und Bars. Wir haben dir eine Auswahl aus fünf verschiedenen Möglichkeiten zusammengestellt. Die Wahl orientiert sich dabei an den Google-Bewertungen.

1# Irish Pub Butlers

Der Irish Pub Butlers in Hof ist ein toller Ort, an dem du dich zu jeder Tages- und Nachtzeit wohlfühlen kannst. Mit seinem gemütlichen Ambiente und dem freundlichen Service ist es der perfekte Ort, um mit Freunden und Familie zusammenzukommen oder um neue Leute kennenzulernen.

Der Irish Pub bietet eine große Auswahl an Biersorten, Cocktails und Whiskys sowie hausgemachte Speisen nach eigenen Rezepturen. Zudem gibt es regelmäßig verschiedene Events und Livemusik, die den Besuch noch unterhaltsamer machen. Egal ob du auf der Suche nach einem netten Abend in angenehmer Atmosphäre, guter Musik oder leckerem Essen bist - im Irish Pub Butlers in Hof findest du alles unter einem Dach!

Irish Pub Butlers

Luitpoldstr. 4, 95028 Hof

Telefon: 09281 86496

www.butlers-hof.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 18.00 bis 2.00 Uhr, Freitag und Samstag von 18.00 bis 3.00 Uhr und Sonntag von 18.00 bis 1.00 Uhr.

2# Hemingway Hof

Die Bar Hemingway in Hof ist eine moderne, stylische und gemütliche Bar im Zentrum der Stadt. Sie bietet ein umfangreiches Angebot an Weinen, Cocktails und Bier in einem schönen Ambiente. An warmen Tagen kannst du auch draußen unter den Kastanienbäumen Platz nehmen. Die Bar hat 30 Sitzplätze im Innenbereich und 16 Plätze draußen.

Der Name "Hemingway" für das Lokal geht auf den berühmten Schriftsteller Ernest Hemingway zurück, weshalb die Bar auch als stilvolles, aber nostalgisches Erlebnis betrachtet wird. Zudem kann das Lokal auch für geschlossene Veranstaltungen reserviert werden, beispielsweise Geburtstage oder Firmenessen.

Hemingway Hof

Kreuzsteinstraße 7, 95028 Hof

Telefon: 09281 5959880

www.hemingway-hof.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 18.00 bis 22.30 Uhr, Freitag und Samstag von 17.00 bis 0.00 Uhr und Sonntag von 18.00 bis 22.00 Uhr.

3# Barts in der Arts Avenue

Das Arts Avenue ist der perfekte Ort für ein unvergessliches Erlebnis. Es befindet sich in einem überdachten und geschützten Innenhof, was für eine besondere Atmosphäre sorgt. Innerhalb der Tanzschule befindet sich die Bar Barts, in der Gäste ihren Abend in entspannter Atmosphäre mit gutem Essen, erstklassigem Getränk und guter Unterhaltung verbringen können.

Für Drinks stehen geeignete Wein- und Cocktailkreationen zur Auswahl. Die Kunstwerke an den Wänden, Musik sowie das abwechslungsreiche Programm auf der Bühne machen jeden Besuch zu etwas Besonderem. Zusätzlich können die Räumlichkeiten für Events genutzt werden, dazu erhältst du auf Anfrage ein individuelles Angebot.

Arts Avenue

Bachstrasse 10, 95028 Hof

Telefon: 09281 8600060

www.arts-avenue.de

Öffnungszeiten: Donnerstags und freitags ab 19 Uhr.

4# VaVa Hofer Kneipe

Die VaVa Hofer Kneipe ist eine ausgelassene und charmante Szenekneipe. Mit erfrischenden Getränken, abwechslungsreichen Snacks und einer einladenden Atmosphäre bietet dir die Bar in Hof das ideale Ambiente für einen entspannten Abend. In der Bar kannst du Flipper, Billard oder Dart spielen und es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Bieren zur Auswahl - vom traditionellen Weißbier bis zum leckeren Guinness direkt vom Fass.

Ebenso wird dir eine tolle Auswahl an Cocktails sowie Wein- und Spirituosen serviert. Auch die Snack-Auswahl überzeugt: Wraps werden in verschiedensten Variationen serviert und die Brotzeit sorgt dafür, dass niemand hungrig bleibt. Es gibt auch ein großes Angebot an regional produziertem Craft Beer sowie alkoholfreien Getränken. Durch die Vielzahl an Optionen ist für jeden etwas dabei.

VaVa Hofer Kneipe

Rähmberg 1, 95028 Hof

Telefon: 09281 8185967

www.vava-hof.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 16:00 - 23:30 Uhr sowie Freitag und Samstag ab 16:00 Uhr.

#5 Johnys! Bar

Johnys! Bar in Hof ist die perfekte Location für alle, die Fußball lieben. Die Sportsbar bietet ein einzigartiges Erlebnis, mit HD-Großbildleinwänden und Sky HD-Beamern, um dir jeden Kick der Bundesliga und Champions League live zu ermöglichen. Aber auch abseits des Sportgeschehens kannst du hier voll auf deine Kosten kommen: Die Bar bietet eine umfangreiche Auswahl an Getränken, von Bier über alkoholfreie Cocktails bis hin zu Wein und Spirituosen.

Außerdem werden leckere Snacks serviert und Freunde der guten Küche können sich zudem auf das Gastronomieangebot freuen. In Johnys! Bar erwartet dich nicht nur eine unvergleichliche Atmosphäre, sondern auch ein top Service durch erfahrenen Mitarbeiter*innen – alles, was du brauchst für den perfekten Abend mit Freunden.