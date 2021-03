Bereits am Freitag (05. März 2021) wollte eine Fußgängerin mit ihrem Kind gegen 15.00 Uhr in Hof die Ernst-Reuter-Straße überqueren.

Ein heranfahrendes Auto hielt rücksichtsvoll an, damit die Frau mit dem Kind die Straßenseite wechseln konnte.

Frau mit Kind möchte Straße queren: Haltender Autofahrer wird beleidigt

Das missfiel einem weiteren Autofahrer derart, dass er zu hupen begann und den Fahrer, der angehalten hatte, lautstark beleidigte, so die Polizeiinspektion Hof in einer Pressemitteilung am Montag (08. März 2021).

Nun bitten die Beamten um Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 bei der Polizei Hof zu melden.