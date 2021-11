A9 bei Münchberg: Fahrer flüchten bei Verkehrskontrolle

Fahrer flüchten bei Verkehrskontrolle Auto durchbricht Verkehrssperre

Polizeibeamter wird schwer verletzt

Festnahme am Montagnachmittag

Am Sonntag sind zwei Männer bei einer Polizeikontrolle in Oberfranken geflüchtet. Dabei durchbrachen sie bei Münchberg im Landkreis Hof eine Absperrung der Polizei. dabei wurde ein Polizeibeamter schwer verletzt. Am Montagnachmittag führte die Fahndung zum Erfolg.

Update 15.11.2021, 17 Uhr: Verdächtige verstecken sich auf Heuboden, Polizei nimmt sie fest

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist nach großangelegter Fahndung gelungen, die zwei flüchtigen Männer festzunehmen, die am Sonntag mit Tempo 200 geflohen waren und dabei einen Polizeibeamten verletzt hatten.

Nach der Suche in der Umgebung im Bereich Münchberg dehnte die Polizei die Fahndung auf angrenzende Ortsteile und Waldgebiete aus. Gleichzeitig nahm die Kriminalpolizeiinspektion Hof vor Ort die Ermittlungen auf. Die durch das Polizeipräsidium Oberfranken koordinierten Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zu einem landwirtschaftlichen Anwesen am nördlichen Münchberger Ortsrand, in welchem die Einsatzkräfte die Gesuchten vermuteten.

Dort fanden sie die beiden Männer, die sich auf einem Heuboden versteckt hatten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen derzeit. Wegen der schweren Verletzung des Polizeibeamten muss sich unterdessen zumindest der Fahrer wegen eines versuchten Tötungsdelikts verantworten. Die Staatsanwaltschaft Hof führt diesbezüglich die Ermittlungen und prüft derzeit einen Haftbefehlsantrag.

„Die vergangenen Stunden haben gezeigt, dass die oberfränkische Polizei imstande ist, eine solche Lage hochprofessionell zu bewältigen und so einen raschen Fahndungserfolg herbeizuführen. Unsere Gedanken sind jetzt bei dem im Dienst verletzten Kollegen, dem wir baldige und vollständige Genesung wünschen", so der oberfränkische Polizeipräsident Alfons Schieder.

Fahrer flüchten bei Verkehrskontrolle auf A9

Kurz vor 19 Uhr wurden Polizisten auf der A9 auf ein Fahrzeug aufmerksam, in dem sich zwei Männer befanden. Als die Polizisten den Wagen bei Bayreuth für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten, beschleunigte das Auto auf teilweise über 200 Stundenkilometer. Die Männer flüchteten auf der Autobahn in nördliche Richtung.

Im Bereich Münchberg verließen die Männer die Autobahn und durchbrachen eine Verkehrssperre, die die Polizei auf der Staatsstraße 2194 errichtet hatte. Dabei erfassten sie mit dem Auto einen Beamten der Verkehrspolizei und verletzten ihn schwer. Der Polizist musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Mit über 150 Einsatzkräften fahndet die Polizei derzeit nach den beiden Männern (Stand vom 15 November 2021 gegen 0.15 Uhr) und wird dabei von Personensuchhunden aus Thüringen und Mittelfranken unterstützt. Die hinzugezogene Feuerwehr setzt zudem Drohnen zur Suche ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge hatten die beiden Flüchtigen gestohlene Kennzeichen an ihrem Wagen angebracht.

Vorschaubild: © NEWS5 / Fricke (NEWS5)