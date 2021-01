Hof an der Saale vor 1 Stunde

Angriff

Drei Kangale beißen Dackel tot: Dramatische Szenen an See

Am Untreusee in Hof ist es am Neujahrstag zu einem Drama gekommen. Drei Kangale bissen den Dackel einer Frau tot. Ein zweiter Hund erlitt Bissverletzungen.