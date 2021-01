Im Lockdown bieten viele Restaurants einen Abholservice an

Das sind die besten Gasthäuser für Speisen zum Abholen in Hof

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es im Moment nicht möglich, Gastwirtschaften und Restaurants zu besuchen. Der Lockdown verhindert das. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass man auf die Gaumenfreuden der Gastronomen verzichten muss. Viele bieten derzeit ihre Köstlichkeiten zum Abholen nach Hause an.

Gaststätten mit Abholservice in Hof: Hier schmeckt es am besten

Der Abholen-Service hat durchaus seine Vorteile: Wir holen uns damit nicht nur unsere Lieblingsessen nach Hause, sondern helfen gleichzeitig auch unserer lokalen Gastronomie, durch die schwierige Zeit zu kommen.

Gerade im derzeitigen Lockdown, wo die Restaurants geschlossen sind, erlebt das Abholen von Speisen einen Aufschwung.

Egal, ob asiatisch, fränkisch oder italienisch: In Hof bleiben keine Wünsche offen. Wir haben unsere Leser bei Facebook entscheiden lassen, wo es in Hof das leckerste Essen zum Abholen gibt. Hier die Top 10 der Gaststätten in der Übersicht:

Platz 10: Schützenhaus Jägersruh

Das Schützenhaus Jägersruh hat es in unserer Abstimmung bei Facebook auf den zehnten Platz geschafft. Bodenständiges Essen und traditionelle fränkisches Köstlichkeiten stehen hier ganz oben auf der Speisekarte.

Kontakt:

Hauptstraße 17

95028 Hof-Jägersruh

Telefon: 0 92 81/4 15 82

Internet: Schützenhaus Jägersruh

Platz 9: Taverna Kostas

Die Taverna Kostas ist ein weiteres beliebtes Restaurant, das es in unsere Top 10 geschafft hat. Hier komme alle auf ihre Kosten, die eine Vorliebe für griechische Spezialitäten haben. Eine umfassende Speisekarte lässt Freunden der griechischen Küche keine Wünsche offen. Zudem bietet das Restaurant auch deutsche Gerichte an.

Kontakt:

Pfarr 17, 95028 Hof

Telefon: 09281/87008

Internet: Taverna Kostas

Platz 8: kitchen factory 34

Pizza, Pasta, Burger, Salat und Fingerfood - diese Leckereien gibt es in der kitchen factory 34 zu bestellen. Hier kann man sich individuelle Boxen selbst gestalten, sodass sich jeder seine eigene Kreation nach Lust und Laune selbst zusammenstellen kann.

Kontakt:

Königstraße 35, 95028 Hof

Telefon: 09281 / 766 77 01

Internet: Kitchen factory 34

Platz 7: Wagaya in Hof

Neben dem Wagaya in Bayreuth ist dies die zweite Filiale, welche in Franken eröffnet hat. Das Wagaya in Hof schafft es im Ranking auf den siebten Platz. Hier gibt es südostasiatische Köstlichkeiten - besonders beliebt in der Speisekarte sind die Sushi-Variationen.

Kontakt:

Altstadt 3, 95028 Hof

Telefon: 09281 / 8337992

Internet: Wagaya in Hof

Platz 6: Pizzeria Capri

Auf unserem sechsten Platz landet die Pizzeria Capri. Hier gibt es genussvolle Gerichte aus der italienischen Küche. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich laut Gästemeinungen die Pizzen.

Kontakt:

Marienstraße 26, 95028 Hof

Telefon: 09281 / 8339944

Internet: Pizzeria Capri

Platz 5: Gaststätte Hertlein

Laut Meinungen unserer Leser geht der fünfte Platz an die Gaststätte Hertlein. Seit 1988 bietet das Restaurant deutsch-griechische Spezialitäten an. Klassiker wie Gyros und Souvlaki sind nur ein zwei Beispiele aus der vielfältige Speisekarte.

Kontakt:

Vogelherder Straße 1, 95030 Hof

Telefon: 09281 /66811

Internet: Gaststätte Hertlein

Platz 4: Il Ristorante

In unserem Ranking um das leckerste Essen zum Abholen landet Il Ristorante auf den vierten Platz. Zu genießen gibt es hier feinste italienische Gerichte mit frischen Zutaten. Seit mehr als 30 Jahren erfreut der Italiener seine Gäste in der Hofer Innenstadt.

Kontakt:

Ludwigstraße 33, 95028 Hof

Telefon: 09281 / 2549

Internet: Il Ristorante

Platz 3: Little Italy

Laut unserer Umfrage bei Facebook ist das Littel Italy auf dem dritten Platz gelandet. Das Little Italy bietet neben italienischer Küche auch die amerikanische Lieblingsspeise an - den Burger. Zu den beliebtesten Spezialitäten zählen Pizza, Pasta, feine Fleischgerichte und hausgemachte Burger.

Kontakt:

Schleizer Straße 37, 95028 Hof

Telefon: 09281 / 9721044

Internet: Little Italy

Platz 2: Stumpf´s Restaurant Zum Kreuzstein

Unsere Leser wählen Stumpf´s Restaurant Zum Kreuzstein auf den zweiten Platz. Die Speisekarte bietet regionale oberfränkische Schmankerl, welche nach traditionellen Rezepten zubereitet werden. Neben hausgemachten Kartoffelklößen, Fisch- und Fleischgerichten und Salaten bietet das Restaurant zudem saisonale kulinarische Highlights an.

Kontakt:

Kreuzsteinstraße 23, 95028 Hof

Telefon: 09281 / 840292

Internet: Stumpf´s Restaurant Zum Kreuzstein

Platz 1: Berggaststätte Feilitzsch

Ganzo oben auf dem Siegertreppchen unserer Abstimmung landet die Berggaststätte im rund sechs Kilometer nördlich von Hof gelegenen Feilitzsch. Neben traditionell-klassischen Gerichten aus Franken überzeugt das Restaurant auch mit ausgefallen Burger-Variationen. Die vielfältige Speisekarte lässt keine Wünsche offen. Bestellungen sind auch über WhatsApp möglich.

Kontakt:

Schulstraße 4, 95183 Feilitzsch

Telefon: 0179/4554068 oder 01792129199

Internet: Berggaststätte Feilitzsch

Lust auf weitere Leckereien zum Abholen? Das ist die Top 10 der besten Restaurants zum Abholen in Franken.

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.