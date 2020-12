Bayern setzt kleinen Grenzverkehr nach Tschechien aus

Für kurze Einkaufstouren darf ab Mittwoch (9. Dezember 2020) nicht mehr ohne Weiteres nach Tschechien eingereist werden

Es gibt Ausnahmen bei der Einreise, zum Beispiel für Berufspendler

Tschechien beendete am 3. Dezember 2020 Lockdown

Nächtliche Corona-Ausgangssperre entfällt

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete am Sonntag (6. Dezember 2020) neue verschärfte Corona-Regeln für Bayern. Der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Tschechien wird ab Mittwoch (9. Dezember 2020) ausgesetzt. Aber was bedeutet das konkret?

Zum Einkaufen nach Tschechien: Söder will Touren verhindern

Die Erleichterungen für den kleinen Grenzverkehr werden gestrichen, erklärt die Bayerische Staatsregierung am Sonntag. Bisher wurde jedem ermöglicht, bis zu 24 Stunden test- und quarantänefrei ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland zu reisen. Sobald es die Lage zulasse, sollen die Erleichterungen allerdings wieder in Kraft treten.

Ausnahmen gelten unter anderem für Berufspendler. Der Besuch der Großeltern wird als weitere Ausnahme den Besuchen von Verwandten ersten Grades gleichgestellt.

Mit den neuen Einschränkungen sollen vor allem Einkaufstouren nach Tschechien unterbunden werden, sagte Söder bei der Pressekonferenz am Sonntag. In Tschechien wurden indes am Donnerstag (3. Dezember 2020) die Corona-Regeln gelockert.

Tschechien beendete am Donnerstag Lockdown

Der gesamte Einzelhandel sowie Gaststätten dürfen in Tschechien wieder aufmachen. In einem Lockdown waren alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte seit sechs Wochen geschlossen. Nun traten die Lockerungen in Kraft: Die nächtliche Ausgangssperre wurde abgeschafft, Museen und Galerien dürfen mit Einschränkungen öffnen, Theater und Kinos bleiben geschlossen.

Die Skigebiete in Tschechien dürfen vom 18. Dezember an öffnen. Das gab Gesundheitsminister Jan Blatny am Freitag bekannt. "Wir glauben, dass die meisten Menschen wirklich zum Sport in die Berge fahren und nicht wegen der abendlichen Unterhaltung", sagte der Mediziner. Mit den Einzelheiten zum Hygienekonzept und dem Warteschlangen-Management werde sich das Kabinett am Montag befassen. Das größte Skigebiet Tschechiens liegt in Spindlermühle (Spindleruv Mlyn) im Riesengebirge. Auch im Erzgebirge und im Böhmerwald gibt es Skipisten, die zumeist künstlich beschneit werden.

Es bleibt allerdings bei der Einstufung Deutschlands auf der roten Warnstufe. Das tschechische Gesundheitsministerium hatte Deutschland Mitte November im Europäischen Ampelsystem auf der Warnstufe Rot kategorisiert. Das ist die höchste Stufe auf der "Reise-Ampel". Seitdem gelten verschärfte Einreisebedingungen für Deutsche nach Tschechien. Konkret bedeutet das: Reiserückkehrer und Einreisende aus Deutschland müssen einen aktuellen Testnachweis vorlegen oder einen Corona-PCR-Test machen. Zudem muss vor der Ankunft online ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Welche Auflagen hierbei im Detail erfüllt werden müssen, erläutert hier das tschechische Gesundheitsministerium. Touristische Reisen nach Tschechien sind nicht erlaubt. Die deutsche Bundesregierung hat Tschechien bereits seit dem 25. September als Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen.

Corona-Experte warnt vor "dritter Welle" in Tschechien

Ministerpräsident Andrej Babis ermahnte die Menschen in der Vorweihnachtszeit zur Selbstdisziplin. Er sei angesichts der aktuellen Lockerungen "leicht nervös", räumte er im Fernsehsender "Nova" ein. "Drücken wir die Daumen und seien wir wirklich diszipliniert."

Manche Experten wie der Biologe Jaroslav Flegr hielten die Lockerungen in Tschechien für verfrüht und warnten vor einer "dritten Welle" an Corona-Infektionen.

Tschechien mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern hatte noch vor kurzem eine der höchsten Infektionsraten in Europa zu beklagen. Inzwischen sieht es etwas besser aus. Dennoch wurden am Mittwoch (2. Dezember 2020) immerhin noch 5176 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Seit Pandemiebeginn gab es insgesamt rund 528.000 bestätigte Infektionen und mehr als 8400 Todesfälle.

Corona trifft Tschechien besonders hart - Epidemiologe hat Erklärung

Epidemiologe Petr Smejkal vom Prager Forschungskrankenhaus IKEM hat eine Erklärung für die verhältnismäßig hohen Fallzahlen. "Der Fehler ist wahrscheinlich im Sommer geschehen, als die Maßnahmen schnell gelockert wurden", sagt er.

Die Menschen hätten vergessen, dass das Virus immer noch unter uns ist. Auch die Regierung und verschiedene Experten hätten widersprüchliche Botschaften ausgesendet. Immerhin sei die Kommunikation inzwischen besser geworden.

Was die Akzeptanz der Regeln angehe, habe sich die Haltung der Menschen seit dem Frühjahr geändert. Das Vertrauen zwischen Regierung und Bevölkerung sei längst nicht so weit entwickelt wie in Deutschland oder Schweden.

