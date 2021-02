Trogen aktualisiert vor 1 Minute

Erstmeldung

Brand in Wohnhaus in Oberfranken: Sieben Menschen müssen ins Krankenhaus

Am Dienstagmorgen hat es einen Brand in einem Wohnhaus in Oberfranken gegeben. Wie die Polizei berichtet, mussten sieben Menschen nach dem Brand in ein Krankenhaus gebracht werden.