Ein Sturz hat für einen Mann in Weißdorf schwere Folgen.

Der 59-Jähre war am Dienstagabend (27. Juni 2023) auf einem Feldweg zwischen Wulmersreuth und Eiben unterwegs, als er mit seinem E-Bike stürzte. Wie die Polizeiinspektion Münchberg mitteilte, flog der Mann über den Lenker, nachdem sich dieser quergestellt hatte.

Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer am Mittelfinger der rechten Hand, der zum Teil abgetrennt wurde. Ein Rettungshubschrauber flog den 59-Jährigen deshalb in eine Klinik. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

