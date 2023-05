Verkehrsunfall auf der A72 bei Trogen: Autofahrer (34) kracht nach Sekundenschlaf in Schutzplanke

Am frühen Samstagnachmittag (06. Mai 2023) war ein 34-jähriger Autofahrer auf der A72 Richtung Chemnitz unterwegs. Direkt nach dem Hochfrankendreieck krachte der Mann mit seinem Auto zuerst mittig, dann rechts in die Schutzplanke. Auf dem Seitenstreifen kam er letztendlich zum Stehen.

Als Grund für seine Kollision mit der Schutzplanke gab der Sachse einen Sekundenschlaf an, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof am Sonntag (07. Mai 2023) berichtet. Glücklicherweise blieb der Mann bei dem Unfall unverletzt. An Auto und Leitplanke entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Aufgrund des Sekundenschlafs hat die Polizei gegen den 34-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einleiten müssen.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa