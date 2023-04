Von einem schweren Verkehrsunfall am Döbraberg in Schwarzenbach am Wald berichtet die Polizeiinspektion Naila: Ein 54-jähriger Münchberger war gegen 19.25 Uhr am Donnerstagabend (27. April 2023) aus Döbra kommend auf der Staatsstraße 2194 unterwegs. Auf Höhe Pillmersreuth setzte der Mann zum Überholmanöver in einem kurvenreichen Streckenabschnitt an.

Dabei überholte er zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug, scherte anschließend nur kurz wieder ein und setzte unmittelbar darauf wieder zum Überholen an. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Waghalsiges Manöver: 54-Jähriger verliert Kontrolle über Auto

Dieses drehte sich anschließend und der 54-Jährige wurde samt seines Wagens mit dem Heck voraus in den Straßengraben geschleudert, wo das Auto schließlich noch aufs Dach kippte und liegenblieb.

Mit Verdacht auf eine Schulterverletzung wurde der Unfallverursacher in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro, dazu kommt ein beschädigter Leitpfosten im Wert von 50 Euro. Für Bergungsarbeiten musste die Straße anschließend für über eine Stunde komplett gesperrt werden.

Vorschaubild: © poring/Colourbox